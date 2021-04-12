Çaykur'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarına işöi alımı yapacağını duyurması üzeirne binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın başvuruları, bugün netlik kazanıyor. 300 beden işçisinin istihdam edileceği kurada, çekilişin 12 Nisan Pazartesi tarihinde gerçekleştirileceğinin duyurulması üzerine vatandaşlar, Çaykur kura sonuçları, isim listesi | Çaykur kura çekilişi canlı yayın konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çaykur yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi için kura çekilişinin 12 Nisan Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.

ÇAYKUR'un Rize'deki fabrikalarda istihdam etmek için alımını yapacağı 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi 12 Nisan Pazartesi günü, saat 10.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda yapılacak noter kurası ile belirleniyor.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimi esnasında salona vatandaşların kabul edilmeyeceği bilinirken Noter tarafından çekilecek kurayı Çaykur yetkililerinin yanı sıra, mahalle ve köy muhtarları ile sendika temsilcileri ve basın mensupları takip edebilecek.

Kura sonuçları henüz açıklanmadı. Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandığı takdirde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

ÇAYKUR mevsimlik işçi maaşları 2021 | ÇAYKUR mevsimlik işçi ikramiyeleri ne kadar?

ÇAYKUR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Çaykur) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere çay eksperliği veya çay tarımı ve işletme teknolojisi bölümü mezunu KPSS 60 puan şartı aranan 200 çay eksperi ve 300 beden işçisi (tahmil tahliye) olmak üzere 500 mevsimlik işçi alımı başvuruları 22-26 Mart tarihleri arasında yapıldı.

Çay eksperliği için 143 kişi başvuruda bulunurken, alımı yapılacak 200 kişilik kontenjan dolmadığı için ÇAYKUR eksik kalan çay eksperliği kadrosu için önümüzdeki günlerde KPSS şartını kaldırarak yeniden İŞKUR üzerinden başvuru alımına çıkacak.

300 beden işçisi için toplam 35 bin 412 başvuru yapılırken, başvurulardan 22 bin 957'si Rize için, 6 bin 559'u Trabzon için, 4 bin 317'si Artvin için ve 1579'u Giresun için gerçekleşti.

Kura çekilişi için canlı yayın izleme seçeneği bulunmuyor. Kura çekilişini naklen canlı olarak yayımlayan bir mecra yok.