ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? ÇAYKUR 500 işçi başvuru şartları neler?

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere çay eksperliği veya çay tarımı ve işletme teknolojisi bölümü mezunu 200 çay eksperi ve 300 beden işçisi (tahmil tahliye) toplam 500 mevsimlik işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Çaykur'un mevsimlik işçi alımına başvurular ALO 170 ve İŞKUR’un internet sitesi http://www.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi ve saati de belli oldu. Buna göre 26 Mart Cuma akşamı saat 23.59’da ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı 2021 başvuruları sona erecek.

ÇAYKUR 500 İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çaykur'un 500 işçi alımı şartları beden işçisi ve çay eksperi olarak farklılık göstermektedir.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Beden işçisi alımlarında adaylarda aranan şartlar şöyle;

*18-50 yaş aralığında

*En az İlkokul mezunu,

*Trabzon İl ve ilçelerinde ikamet etme şartlarına bağlıdır.

*Başvuruda bulunacak adaylar bir iş yeri için başvuruda bulunabilirler.(Birden çok işyeri için başvuru yapan adayların iş başvuruları kabul edilmeyecektir.)

*Aylık brüt ücret 3.577,50 TL olarak belirlendi.

ÇAY EKSPERİ ALIMI ŞARTLARI

Çay Eksperi alımlarında adaylarda başvuru şartları şöyle;

*MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

*2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

ÇAYKUR mevsimlik işçi maaşları 2021 | ÇAYKUR mevsimlik işçi ikramiyeleri ne kadar?

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