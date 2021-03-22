ÇAYKUR mevsimlik işçi maaşları 2021 | ÇAYKUR mevsimlik işçi ikramiyeleri ne kadar?

ÇAYKUR 2021 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden başladı. Başvurusunu yapmak isteyen adaylar, ÇAYKUR mevsimlik işçi ikramiyeleri ne kadar? ÇAYKUR mevsimlik işçi maaşları 2021 ne kadar? sorularının yanıtını arıyor. Bizler de sizler için konu hakkında bilgilere haberimizde yer verdik.

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ MAAŞLARI 2021

ÇAYKUR, beden işçisi kadrolarında çalıştırdığı personellerine aylık brüt ücret 3.577,50 TL vermektedir. Geçtiğimiz yıl ise belirlenen maaş 3250 TL idi.

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ İKRAMİYELERİ NE KADAR?

ÇAYKUR mevsimlik işçi ikramiyeleri ne kadar? sorusuna ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

2020 yılında Çaykur Gene Müdürlüğü'nden yapılan işçi ikramiyeleri hakkında açıklama şu şekilde;

İşçi personelimizin 2020 ilave tediye bedelleri, bu gün itibariyle hesaplarına aktarılmış olup, ikramiye bedellerini yarın (31 Temmuz 2020 Cuma günü) ilgili banka hesaplarından çekebileceklerdir. Çalışan işçi kardeşlerimizin emeklerine olan saygımız ve alın terleri kurumadan ödemek isteme çabamız neticesinde, Teşekkülümüzün mali imkânlarını zorlanarak hak ettikleri bu ödeme planlaması oluşturulmuştur.

Her fırsatta Kurumumuzun yanında olan, fedakâr çalışmalarını esirgemeyen işçi kardeşlerimizin Bayramlarını tebrik eder; özellikle Bayram süresince maske, mesafe, temizlik kurallarına daha çok riayet ederek ve tedbiri elden bırakmadan sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir Bayram yaşamalarını Cenab-ı Allah’tan dileriz.

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