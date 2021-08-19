Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evinde Fatih Karagümrük ile berabere kaldı.
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin olduğu maç 0 - 0 beraberlikle sonuçlandı.
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK KADROSU
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan, Mendes, Sabo
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic