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  3. Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evinde Fatih Karagümrük ile berabere kaldı.

Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin olduğu maç 0 - 0 beraberlikle sonuçlandı.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK KADROSU

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan, Mendes, Sabo

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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