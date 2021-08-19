Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin olduğu maç 0 - 0 beraberlikle sonuçlandı.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK KADROSU

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan, Mendes, Sabo

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic