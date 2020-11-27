Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk.64 Onur Bulut), Donsah, Baiano, Samudio (Dk.64 Onur Bulut), Boldrin, Skoda (Dk.64 Remy)
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk.89 Şener Özbayraklı), Taylan Antalyalı, Feghouli, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Sekidika), Emre Kılınç (Dk.89 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk.89 Ömer Bayram), Diagne (Dk.90+2 Ali Yavuz Kol)
Goller: Dk.45+2 (Penaltıdan), 52 ve 79 Diagne , Dk.86 Taylan Antalyalı (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Dk.77 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.23 Baiano, Dk.45 Emir Dilaver, Dk.45 Melnjak, Dk.63 (Çaykur Rizepsor) Dk.78 Fatih Öztürk (Galatasaray)
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçı konuk ekip 4-0 kazandı.