İbo Show 3. bölüm full izle!Survivor Nisa ve Barış'tan şok görüntülerin ardından ilk açıklama!Adana’da yasağın başlamasıyla vatandaşlar hastanelere koştu!İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti?İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarıyla ilgili flaş kararFransa'da ortalık savaş alanına döndü! Göstericiler otomobilleri yaktıÇılgın sayısal loto sonuçları 28 Kasım 2020 CumartesiGalatasaray-Çaykur Rizespor 0-4 | Galatasaray Çaykur Rizesporu mağlup etti!Masterchef Bulamaç nasıl yapılır? | Bulamaç tarifi| Malzemeleri nelerdir?Ayva Dolması Tarifi nedir? Masterchef Ayva Dolması nasıl yapılır? | Ayva Dolması Malzemeleri nelerdir?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk.64 Onur Bulut), Donsah, Baiano, Samudio (Dk.64 Onur Bulut), Boldrin, Skoda (Dk.64 Remy)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk.89 Şener Özbayraklı), Taylan Antalyalı, Feghouli, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Sekidika), Emre Kılınç (Dk.89 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk.89 Ömer Bayram), Diagne (Dk.90+2 Ali Yavuz Kol)

Goller: Dk.45+2 (Penaltıdan), 52 ve 79 Diagne , Dk.86 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Dk.77 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.23 Baiano, Dk.45 Emir Dilaver, Dk.45 Melnjak, Dk.63 (Çaykur Rizepsor) Dk.78 Fatih Öztürk (Galatasaray)

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçı konuk ekip 4-0 kazandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ