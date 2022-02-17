Çaykur Rizespor 0–2 Medipol Başakşehir | Maç sonucu, özeti
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Konuk ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Ligin 26. hafta karşılaşmasında, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir mücadelesi, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
52. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Trezegeut'in yerden pasında Tolga Ciğerci'nin vuruşunda Eren Albayrak'ın uzaklaştırmak istediği top Trezeguet'in önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
60. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in plase vuruşunda, sağına iyi uzanan kaleci volkan Babacan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
87. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Phiri'nin ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Karşılaşma, İstanbul ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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