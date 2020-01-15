Çaykur Rizespor 1 - 1 Galatasaray | CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

13. dakikada Galatasaray'ın baskı kurmaya çalıştığı bölümde Çaykur Rizespor, sağ kanattan Boldrin ile hızlı geldi. Onun sol kanada aktardığı topta Samudio, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaparken top, direk dibinden dışarı gitti.

25. dakikada Galatasaray, ceza sahası sol çaprazından bir serbest vuruş şansı yakaladı. Tehlikeli olabilecek noktadan Falcao'nun yaptığı vuruş, Rizespor barajından döndü.

GOL | 38. dakikada Rizespor'da Melnjak'ın sol kanattan yaptığı güzel ortaya arka direkte gelişine çok şık bir vuruş yapan Boldrin topu ağlara gönderdi: 1-0.

GOL | 39. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasında gelişine Emre Akbaba da çok şık bir vuruş yaptı ve skoru eşitlemeyi başardı: 1-1.

Ayrıntılar geliyor...

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan

Galatasaray ilk 11'i: Okan, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Aslan’da ayrıca kupada cezalı olan Jimmy Durmaz ile genç kaleci Berk Balaban, Rize’ye götürülmedi. Bu oyuncular çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

Rövanşı 23 Ocak’ta

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.