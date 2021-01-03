Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alparslan Dededeş xx, İsmail Şencan xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xxx, İsmail xx (Michalak dk. 83 ?), Donsah xx (Kemal dk. 76 xx),
Fabricio xx, Samudio xx, Adrade xx (Alberk dk. 82 x ?), Tunay xx, Skoda xxx
Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Gençlerbirliği: Nordfeldt x, Polomat x, Diego Angelo x (Rahmetullah dk.46 x), Arda x, Zargo Toure xx, Candeias x, Piris da
Motta x, Dominik Furman x (Murat Yıldırım dk. 46 x), Soner xx (Mustafa Hüseyin dk. 90 ?), Sefa xx, Giovanni Sio x (Mustafa
dk. 46 x)
Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat (Gençlerbirliği)