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Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alparslan Dededeş xx, İsmail Şencan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xxx, İsmail xx (Michalak dk. 83 ?), Donsah xx (Kemal dk. 76 xx),

Fabricio xx, Samudio xx, Adrade xx (Alberk dk. 82 x ?), Tunay xx, Skoda xxx

Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gençlerbirliği: Nordfeldt x, Polomat x, Diego Angelo x (Rahmetullah dk.46 x), Arda x, Zargo Toure xx, Candeias x, Piris da

Motta x, Dominik Furman x (Murat Yıldırım dk. 46 x), Soner xx (Mustafa Hüseyin dk. 90 ?), Sefa xx, Giovanni Sio x (Mustafa

dk. 46 x)

Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat (Gençlerbirliği)

Onur Çelik
Spor Editörü


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