Çaykur Rizespor 1 - 1 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 5. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'un golünü Mithat Pala, Samsunspor'un golünü ise Fofana kaydetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Çaykur Rizespor 1 - 1 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Diğrenç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk.74 Gökhan Gönül), Bahadır Öztürk (Dk.13 Koray Altınay), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Grahovaç, Mithat Pala (Dk.74 Alper Potuk), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.50 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Hurk (Dk.46 Kubilay Kanatsızkuş)

Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yunus Emre Gültekin (Dk.46 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk.74 Novikovas), Boldrin (Dk.84 Cihan Kahraman), Laura, Douglas Tanque (Dk.63 Harris)

Goller: Dk.10 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk.43 Fofana (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Emirhan Topçu, Dk.76 Koray Altınay, Dk.90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor) Dk.32 Yusuf Abdioğlu, Dk.67 Ali Kaan Güneren, Dk.82 Mücahit Albayrak (Yılport Samsunspor)

Çaykur Rizespor 1 - 1 Samsunspor | MAÇ SONUCU Çaykur Rizespor 1 - 1 Samsunspor | MAÇ SONUCU

0
1
1
0
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 12 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Manisa FK 2 - 2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Manisa FK 2 - 2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Kayserispor- Antalyaspor maçı canlı izle | Kayserispor - Antalyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Kayserispor- Antalyaspor maçı canlı izle | Kayserispor - Antalyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Kasımpaşa - Galatasaray maçı canlı izle | Kasımpaşa- Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Kasımpaşa - Galatasaray maçı canlı izle | Kasımpaşa- Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor
Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı
Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı
CHP'li Nevaf Bilek'ten skandal sözler: "Diyarbakır Kürdistan'ın tarihi bir şehridir" Gözler İYİ Parti'ye çevrildi
CHP'li Nevaf Bilek'ten skandal sözler: "Diyarbakır Kürdistan'ın tarihi bir şehridir" Gözler İYİ Parti'ye çevrildi
Sağlıklı vücudun siyah altını! Her türlü hastalığın, cilt problemlerinin ilacı: Siyah Sarımsak
Sağlıklı vücudun siyah altını! Her türlü hastalığın, cilt problemlerinin ilacı: Siyah Sarımsak
Son dakika | MİT'ten terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Suikast timindeki Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü
Son dakika | MİT'ten terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Suikast timindeki Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 uzman çavuş alımı yapacak! İşte aranan şartlar...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 uzman çavuş alımı yapacak! İşte aranan şartlar...
Macera tutkuları sonları oluyordu! Yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcular ağaca takılı! Nefes kesen operasyon...
Macera tutkuları sonları oluyordu! Yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcular ağaca takılı! Nefes kesen operasyon...
12 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu: O saatlerde dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den üst üste kritik uyarı: Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu...
12 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu: O saatlerde dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den üst üste kritik uyarı: Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu...