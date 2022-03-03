Çaykur Rizespor 1– 2 Giresunspor | Maç sonucu Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Rizespor, öne geçtiği maçta rakibine evinde 2-1 yenilerek kritik bir puan kaybı yaşadı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakika Chiquinho (P) ve 48.dakikada Traore kaydetti.

A+ A-

14. dakikada kazanılan köşe atışında, Fernandes'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0 21. dakikada Fernandes'in hatasında meşin yuvarlağı kontrol eden Chiquinho'nun sol çaprazdan sağ ayağı ile şutunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 25. dakikada Dabo'nun savunmanın arkasına uzun pasında iyi hareketlenen Pohjanpalo, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra topa yerden sert vurdu. Kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 35. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden aşırtarak filelere göndermek istediği topu Boyd, son anda araya girerek uzaklaştırdı. 45+3. dakikada ceza sahasında Muhammed Gümüşkaya, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Chiquinho'nun vuruşunda, top filelere gitti: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı. Öte yandan Çaykur Rizesporlu futbolcular, "Şenol Birol gol. Kalbimizdesin", GZT Giresunspor ise "Bağırsak kanseri önlenebilir. Kontrole git" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Maç öncesinde hafta içi hayatını kaybeden Şenol Birol için saygı duruşunda bulunuldu. 48. dakikada Cemali Sertel'den topu kaptıktan sonra sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Sergio'nun yerden pasında, Traore'nin gelişine plasesinde direğe de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2 54. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ taraftan ceza sahası içerisine yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Chiquinho'nun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. 89. dakikada Süleymanov'un kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı. 90+4. dakikada Giresunspor ceza sahası içerisindeki pozisyonda ilk anda penaltı noktasını gösteren maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi. Uğurlu, Çaykur Rizesporlu Cisse'nin pozisyonda rakibinden önce topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararını iptal etti. Karşılaşma, Giresunspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Çaykur Didi Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eren Albayrak (Dk. 46 Phiri), Holmen, Ponck, Cemali Sertel (Dk. 76 Cisse), Dabo (Dk. 46 Sabo), Fernandes, Mendes (Dk. 57 Alper Potuk), Boyd, Yusuf Sarı (Dk. 57 Deniz Hümmet), Pohjanpalo GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Flavio, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 75 Diabate), Sergio (Dk. 67 Süleymanov), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 75 Balde) Goller: Dk.14 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Chiquinho (Penaltıdan), Dk. 48 Traore (GZT Giresunspor) Sarı kartlar: Dk. 39 Ponck, Dk. 77 Cisse, Dk. 88 Phiri (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Traore (GZT Giresunspor) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Çaykur RizesporGzt Giresunsporspor toto süper lig