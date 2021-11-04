Çaykur Rizespor 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor | Maç sonucu

Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor takımları karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç Çaykur Rizespor 2- 0 Aytemiz Alanyaspor olarak kaydedildi.

ÇAYKUR RİZESPOR 2- 0 AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ SONUCU

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Baiano (Dk.86 Yasin Pehlivan), Sabo (Dk.65 Umar), Boldrin (Dk.86 Bolasie), Boyd (Dk.65 Dabo), Pohjanpalo (Dk.90+5 Deniz Hümmet)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran 8Dk.85 Oğuz Aydın), Awaziem, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş (Dk.76 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk.67 Wilson), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Babacar

Goller: Dk.11 Selim Ay, Dk.70 Dokovic (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.25 Holmen, Dk.90+6 Dabo (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada Baiano'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrılıp sol ayakla vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu yumrukları ile kornere çeldi.

70. dakikada Dabo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Dokovic'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 2-0

78. dakikada Efecan Karaca'nın yerden ceza sahası içerisine pasında Wilson'un vuruşunda, top yandan auta çıktı.

82. dakikada Wilson'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert şutunda, yan direk dibine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.