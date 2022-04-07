Çaykur Rizespor 2- 1 Konyaspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İki takım arasında yaşanan rekabet sonucu, ev sahibi Çaykur Rizespor, deplasmanda olan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
23. dakikada ev sahibi ekibin gelişen atağında, Bolasie'nin savunmanın arkasına uzun pasında hareketlenen Cisse'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top üstten auta çıktı.
26. dakikada Konyaspor öne geçti. Amilton'un sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden gönderdiği pası, müsait durumdaki Skubic kontrol etti. Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top, ceza sahası sol çaprazındaki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ ayağı ile vurduğu meşin yuvarlak, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1
36. dakikada Skubic'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine pasında Oğulcan Ülgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
43. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Fernandes'in ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse, topu boş pozisyondaki Bolasie'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
58. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.
77. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda yerden seken top, kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1
90+3. dakikada Umar'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Pohjanpalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleye yönelen top, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.76 Tarık Çetin), Gökhan Gönül (Dk. 85 Cemali Sertel), Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Fernandes, Sabo (Dk. 46 Boldrin), Boyd, Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk. 63 Pohjanpalo)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 83 Rahmanovic), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Ahmed Hassan), Bytyqi (Dk. 76 Michalak), Çekiçi (Dk. 61 Soner Dikmen), Cikalleshi
Goller: Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 43 Bolasie, Dk. 77 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kartlar: Dk. 69 Amilton, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Holmen, Dk. 45+2 Sabo, Dk. 86 Fernandes (Çaykur Rizespor), Dk. 80 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor)
ÇAYKUR RİZESPOR
23. GÖKHAN AKKAN
2. PAPISS DEMBA CISSE
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
9. TYLER DOMINIC BOYD
15. EREN ALBAYRAK
16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
27. FABRICIO SANTOS DE JESUS
52. ERİK SABO
53. BOLASIE YALA
77. GÖKHAN GÖNÜL
83. GEDSON CARVALHO FERNANDES
KONYASPOR İLK 11
13. İBRAHİM SEHIC
4. ADİL DEMİRBAĞ
7. ZYMER BYTYQI
12. GUILHERME HAUBERT SITYA
17. SOKOL CİKALLESHİ
18. AMIR HADZIAHMETOVIC
23. ENDRI ÇEKIÇI
35. OĞULCAN ÜLGÜN
42. ABDÜLKERİM BARDAKCI
89. NEJC SKUBIC
93. AMILTON MINERVINO DA SILVA