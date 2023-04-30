Çaykur Rizespor 3 Penaltı Kullansa da 3 Puanı Alan Taraf Pendikspor Oldu!

Spor Toto 1. Lig 35. Hafta müsabakasında Pendikspor, Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. 12 dakika uzatılan müsabakada, Rize ekibi toplam 3 penaltı kullansa da, 3 puanı alan taraf Pendikspor oldu. Maç öncesi ligin ikinci sırasında bulunan Çaykur Rizespor ile arasında 5 puan bulunan Pendikspor, maçtan galip ayrılarak puan farkını 2'ye düşürmeyi başardı. Ligin bitimine 3 maç kala altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdıran Pendikspor'da, maç sonundaki mutluluk görülmeye değerdi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıdaki protokol üyesi maçı Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanı Mahmut Türkoğlu ile izleyen isimler arasındaydı.

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Pendik Stadyumu'ndaki tüm biletlerin tükendiği müsabakada, Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico üyeleri 90 dakika boyunca takımlarını desteklediler. Müsabakaya konuk ekip Çaykur Rizespor başladı.

5. dakikada Çaykur Rizespor maçtaki ilk golünü Benhur Keser ile buldu 0-1. Pendikspor ağlarında gördüğü golden sonra baskısını artırdı.

18. dakikada Pendiksporlu Gökcan Kaya takımına beraberliği getiren golü attı 1-1. Beraberlik golüyle özgüveni yeniden yerine gelen Pendikspor, daha fazla atak oyun oynamaya başladı.

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25. dakikada Hasan Kılıç'ın asisti, Thuram'ın golüyle Pendikspor maçta öne geçen taraf oldu 2-1. 29. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Okechukwu sarı kart gördü. Maçın ilk yarısında Pendikspor Kalecisi Burak Öğür önemli kurtarışlar yaptı.

36. dakikada Pendiksporlu Görkem Bitin sarı kart gördü.

38. dakikada ise Çaykur Rizespor futbolcusu Emir Han Topçu sarı kartı gören isim oldu. 45+1'de Pendikspor, Gökcan Kaya'nın asisti Aias Aosman'ın golüyle üçüncü golünü buldu 3-1. Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Mithat Pala yerini Koray Altınay'a, Okechukwu yerini Oğuz Ceylan'a, Uzuegbunam yerini Olawoyin'e bıraktı.

61. dakikada Pendiksporlu Samet Asatekin zorunlu bir değişiklik sonucu yerini Erhan Kara'ya bıraktı. 64'te ise Çaykur Rizespor oyuncusu Halil Pehlivan yerini Alberk Koç'a bıraktı.

70. dakikada Pendiksporlu Hasan Kılıç sarı kartı gören oyuncu oldu.

71. dakikada VAR odasından gelen uyarıyla penaltı kararı veren maçın orta hakemi Volkan Bayarslan, Çaykur Rizespor lehine maçtaki ilk penaltı kararını verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Y. Bolasie, Çaykur Rizespor'un maçtaki ikinci golünü attı 3-2.

74. dakikada Pendiksporlu Adrien Regattin sarı kart gördü.

77. dakikada Pendikspor futbolcusu Aias Aosman sarı kart gördü. Bu dakikada yeni bir penaltı kararına imza atan maçın orta hakemi Volkan Bayarslan, Çaykur Rizespor lehine ikinci penaltı kararını verdi. 77'de kullanılan penaltıyı Çaykur Rizespor futbolcusu Bolasie direğin üstünden auta göndererek kaçırdı.

78. dakikada Pendiksporlu Hasan Kılıç sarı kart gördü. 78'de Pendikspor iki oyuncu değişikliği daha yaptı. Görkem Bitin yerini Ahmed Ildız'a, Aias Aosman yerini Ali Han Tunçer'e bıraktı.

82'de bir değişiklik daha yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Amilton yerine Kubilay Kanatsızkuş'u oyuna aldı.

87'de bir penaltı kararına daha imza atan maçın orta hakemi Volkan Bayarslan, Pendikspor tribünlerinden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor'un üçüncü penaltı vuruşunu da aynı isim olan Bolasie kullandı ve Pendikspor Kalecisi Burak Öğür penaltıyı kurtardı.

88'de Pendiksporlu Erhan Kara sarı kart gördü.

89'da Pendiksporlu Hasan Kılıç yerini Tarık Tekdal'a bıraktı. Maçın 12 dakikalık uzatma anlarında,

90+1'de Çaykur Rizespor oyuncusu Emir Han Topçu maçtaki ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3'te Çaykur Rizesporlu Olawoyin sarı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca müsabakanın sonucu belli oldu. Maç Sonucu: Pendikspor 3-2 Çaykur Rizespor

"BURADAKİ ALIN TERİNE HERKESİN SAYGI DUYMASINI İSTİYORUM"

Müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiremez Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi: "Gerçekten çok çok önemli bir maç oldu. İlk yarı özellikle oyun olarak mükemmel bir Pendikspor vardı sahada. Oyuncularımız istediklerimizi uyguladı. Sağolsun Volkan Bayarslan hoca sonradan devreye girdi. Tartışmalı penaltılara imza attı. Ben maçın başında Volkan hocaya dedim ki; 'Seni hakem listesinde görünce içim rahatladı. Adaletli bir yönetim olacağını düşünüyorum.' dedim ama şuan sözümü geri alıyorum. Bizim hayallerimize kimse gem vuramaz. Biz böyle bir maç olabileceğini biliyorduk. Alın teri akıtan futbolcularımın hakkını savunmak zorundayım. Özellikle ikinci yarıdaki yönetim bence adil değil. Dış etkenler oyuna müdahale etmesin istiyoruz. Buradaki alın terine herkesin saygı duymasını istiyorum. Oyuncularımı galibiyet dolayısıyla kutluyorum."

"HAKEMLERİN YÖNETİMİYLE ALAKALI YAPILAN AÇIKLAMALARI DOĞRU BULMUYORUM"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise şunları söyledi: "İlk yarı olmasa da ikinci yarı pozisyona giren, oyun kuran bir Rizespor vardı. Maalesef, birşeyler demek istiyorum ama kendimi tutuyorum. Herkesin bir hedefi var, dolayısıyla tek taraflı düşünmemek lazım. 3 tane penaltı kullandık. Kaçırdıklarımız oldu ama maçın sonunda puansal olarak hâla öndeyiz. Ben hakemlerin yönetimiyle alakalı yapılan açıklamaları doğru bulmuyorum." Müsabakanın ardından oluşan puan tablosunda üçüncü sırada bulunan Pendikspor puanını 61'e yükselterek, 63 puanla ikinci sırada bulunan Çaykur Rizespor ile olan puan farkını 2'ye düşürdü.