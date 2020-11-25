Çaykur Rizespor 6 - 0 Uşakspor | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor üst tura çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Uşakspor karşı karşıya geldi. Maç, Çaykur Rizespor'un 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Uşakspor karşılaştı.
Maçın ilk golü 13. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Tunay Torun'dan geldi.43 dakikada Kemal Rüzgar golüyle Çaykur Rizespor sayıyı 2-0 yaparak arayı açtı. Tunay Torun'un 45. dakikada yine attığı golle ilk yarı Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çaykur Rizespor - Uşakspor maçının ikinci yarısında tek gol Michalak'tan geldi. Kondrad Michalak'ın 54. dakikada attığı gol ve Kemal Rüzgar'ın 84. dakikada ve 90. dakikada attığı gol sonucu Çaykur Rizespor - Uşakspor maçı ev sahibi takımın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karadeniz ekibi bu sonuçla, bir üst tura çıkan taraf oldu.
ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR
13. dakikada ceza sahası içinde Mithat Pala ile verkaç yapan Tunay Torun’un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
43. dakikada Tunay Torun’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kemal Rüzgar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
45. dakikada Çaykur Rizespor’da Kemal’in kafa pasında topla buluşan Tunay Torun sol direğin önünde kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
54. dakikada Mithat Pala’nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Michalak’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0
84. dakikada Michalak ceza sahası içinde Berat’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Kemal Rüzgar’ın vuruşunda top ağlara gitti. 5-0
90. dakikada Michalak’ın pasında ceza sahası içinde Kemal Rüzgar topu filelere gönderdi. 6-0