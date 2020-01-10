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  3. Çaykur Rizespor - Akhisarspor: 2-2

Çaykur Rizespor - Akhisarspor: 2-2

İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Çaykur Rizespor - Akhisarspor: 2-2

İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Rize ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabaka, 2-2'lik sonuçla berabere tamamlandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 9'uncu dakikada Melnjak ve 76'ncı dakikada Scepovic kaydederken, Akhisarspor'un golleri 33'üncü dakikada Musa Nizam ve 90'ıncı dakikada Erhan Çelenk'ten geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçtan görüntüler

Kaynak: DHA



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