Çaykur Rizespor - Akhisarspor: 2-2
İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor ile hazırlık maçında karşılaştı.
İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor ile hazırlık maçında karşılaştı.
Rize ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabaka, 2-2'lik sonuçla berabere tamamlandı.
Çaykur Rizespor'un gollerini 9'uncu dakikada Melnjak ve 76'ncı dakikada Scepovic kaydederken, Akhisarspor'un golleri 33'üncü dakikada Musa Nizam ve 90'ıncı dakikada Erhan Çelenk'ten geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maçtan görüntüler
Kaynak: DHA
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