Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, futbolcu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor oyuncusu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili ekibin resmi intarnet sitesinden yapılan açıklamada oyuncu ile karşılıklı anlaşma sağlanıp, sözleşmenin feshinin gerçekleştiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak; Rizespor'umuza hizmet eden Ali Çamdalı'ya verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz."

Kaynak: İHA