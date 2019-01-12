Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor oyuncusu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.
Çaykur Rizespor, futbolcu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor oyuncusu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili ekibin resmi intarnet sitesinden yapılan açıklamada oyuncu ile karşılıklı anlaşma sağlanıp, sözleşmenin feshinin gerçekleştiği ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak; Rizespor'umuza hizmet eden Ali Çamdalı'ya verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz."
Kaynak: İHA
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