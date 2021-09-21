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  3. Çaykur Rizespor - Altay maçında muhteşem bir fair play örneği!

Çaykur Rizespor - Altay maçında muhteşem bir fair play örneği!

Süper Lig'in in 6. haftasında karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile Altay karşılaşmasının bir pozisyonunda Fabricio'nun sakatlandığını gören Erhan Çelenk, gol pozisyonu olmasına rağmen topu dışarıya yollayarak önemli bir fair play hareketine imza attı.

Çaykur Rizespor - Altay maçında muhteşem bir fair play örneği!

Süper Lig'de 6. haftanın açılış müsabakalarından biri olan Çaykur Rizespor - Altay maçında, sahalarda görmek istediğimiz güzel hareketlerden biri yaşandı. Maçın 12. dakikasında bir pozisyonda Çaykur Rizespor'un oyuncusu Fabricio topu almak için depara kalktı. Topa rakibinden önce ulaşan Fabrico'nun tam pası vermek istediği anda adalesinin atmasının sonucu top Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'in önünde kaldı. Takımı adına önemli bir gol pozisyonu olmasına rağmen meslektaşının sakatlandığını gören Çelenk, pozisyona devam etmedi.

TRİBÜNLERDEN 'HELAL OLSUN' SESLERİ

Topla birlikte ceza sahasına giren Erhan Çelenk, önemli bir pozisyon olabilecekken topu durdurup dışarıya attı. Sahalarda sürekli olarak kavga ve şiddet görüntüleriyle gündeme gelen futbol maçlarında böylesine güzel bir fair play örneği herkesin takdirini topladı. Tribünlerdeki taraftarlar da Erhan Çelenk'e yönelik "helal olsun sana, helal olsun" sloganlarıyla oyuncuyu bu hareketinden dolayı tebrik etti.

O anları izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Erhan Çelenk'ten muhteşem bir fair play örneği.

Rizespor - Altay maçında muhteşem fair play örneği!

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