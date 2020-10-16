Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut. Bu sezon ligde oldukça kötü gidişat sergileyen Rizespor ve Ankaragücü, son sıralarda yer alıyor. Rize ekibi, 4 maçta topladığı 2 puanla ligin 18. sırasında yer alırken Ankaragücü, 3 maçta 1 puan alarak 20. sırada bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftanın ilk maçı Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü mücadelesi Çaykur Didi Stadyumu'nda 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Çaykur Rizespor - Ankaragücü mücadelesi Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız.

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 1-3 (İlk yarı oynanıyor)

Goller:

6' ve 16' Paintsil, 43' Torgeir Börven (MKE Ankaragücü)

19' Fernando (Çaykur Rizespor)

İLK 11'LER

Rizespor 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy.

Ankaragücü 11'i: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Voca, Şahverdi, Alper, Lobjanidze, Paintsil, Borven.