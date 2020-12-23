Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 13 maçta 7 puana ulaşan Antalyaspor, 12. sırada bulunuyor. Antalyaspor ise 12 maçta 15 puana ulaşarak 15. sırada yerini aldı. Çaykur Rizespor ve Antalyaspor mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Özgür Ertem üstlenecek. 24 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Perşembe günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ