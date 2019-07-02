Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Almanya genç milli takımlarında 28'den fazla resmi maça çıkan Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili formayı terletecek.

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DHA