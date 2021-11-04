Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı 5 Kasım 2021 Cuma bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği, Rize Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakayı canlı olarak izlemek için Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i izlemek için Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.