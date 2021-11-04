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Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı merak eden taraftarlar internet arama motorlarında Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı 5 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

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