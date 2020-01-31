Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ı onurlandıran ödül!
Bu yıl 5.'si gerçekleştirilecek olan Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Medya ödüllerinde Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından yılın spor yöneticisi seçildi.
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