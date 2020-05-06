Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Bu tedirginlikte oynanacak futbolun anlamı olmaz

TFF'nin ligin Haziran ayında başlayacağını açıklaması sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal yaptığı açıklamada tarihi erken bulduklarını ifade etti.

"BU TEDİRGİNLİKTE OYNANACAK FUTBOLUN BİR ANLAMI OLMAZ"

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bilim Kurulu'nun bir karar alacağını söyleyip, "12-13-14 Haziran'da başlamasına tamam ama kararı esas verecek olan Bilim Kurulu. Onların ne diyeceği belli değil. Bu sürecin daha ileri götürülmesinin daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Futbolcuların birinde virüs olduğunu düşünen bir başka futbolcu rahat oynayabilir mi? Bir maçta bir oyuncu ne kadar yere tükürüyor, birbiriyle ne kadar temas kuruyor. Gidişatın nereye gittiği daha belli değil, bilemiyoruz. Sağlık Kurulu'nun ne diyeceğini de bilemiyoruz. Karanlık bir yol var, ne zaman aydınlanacağı da belli değil" ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, bu şartlarda futbolun oynanmasının doğru olmadığını söylerken, "Bu tedirginlikte oynanacak futbolun bir anlamı olmaz. Bu durumda şampiyon olacak takım şansla olur." dedi.