Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Ligde oynadığı 5 maç sadece 3 puan toplayan Beşiktaş, yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ligde 30 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Lens ile Dorukhan ve kart cezalısı olan Necip Uysal kadroda yer almıyor. Çaykur Rizespor son 4 haftada 7 puan toplayarak 24 puanla 11. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

44

İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

44

Burak'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında vuruşunu yapan Diaby'nin şutu direkten döndü, ama öncesinde ofsaytta olduğuna karar verildi.

42

Beşiktaş tamamen rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

41

Rizespor hızlı hücum fırsatlarını genellikle sağ kanattan gerçekleştiriyor.

40

Beşiktaş'ta Ljajic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

44

İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

44

Burak'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında vuruşunu yapan Diaby'nin şutu direkten döndü, ama öncesinde ofsaytta olduğuna karar verildi.

42

Beşiktaş tamamen rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

41

Rizespor hızlı hücum fırsatlarını genellikle sağ kanattan gerçekleştiriyor.

40

Beşiktaş'ta Ljajic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

38

Beşiktaş'ta Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Gökhan kontrol etti.

37

Rizespor'da Aminu'nun sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı çıktı.

36

Caykur Rizespor11Besiktas

Gol Milan Škoda

Milan Skoda

Caykur Rizespor

34

Beşiktaş tehlikeli bir noktadan Ljajic ile serbest vuruş kullanacak.

34

Diomande şimdi ayağa kalktı, önemli bir sorunu bulunmuyor.

33

Rizespor'da Diomande, Burak'a yaptığı faulün ardından yerden kalkamadı.

32

Beşiktaş kısa paslarla hatlar arasında boşluk bulmaya çalışıyor.

31

Rizespor'da Oğulcan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Ruiz karşıladı.

30

Beşiktaş golden sonra da yüklenmeye devam ediyor.

29

Böylece Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü attı.

29

Caykur Rizespor 0 1 Besiktas

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Kısa paslarla ceza sahasına çok iyi sokulan Beşiktaş'ta Atiba'nın pasıyla kale önünde topla buluşan Burak'ın uzak köşeye plase vuruşu ağları havalandırdı.

26

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı orta kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

25

Ljajic'in kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı, ardından Caner'in ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şut farklı şekilde auta çıktı.

24

Sergen Yalçın, Talbi'nin müdahalesinin sarı kart olduğu yönünde itirazlarda bulundu.

24

Beşiktaş'ta Burak, Talbi'nin faulüyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

23

Beşiktaş'ta Ruiz'in sağ kanada doğru gönderdiği uzun pas doğrudan auta gitti.

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RİZESPOR'DAN TEHLİKE! Caner'in kafayla Karius'a gönderdiği geri pası kontrol eden Skoda dar açıdan vurdu, top yanlarda kaldı.

20

İki oyuncu da ayağa kalktı. Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

19

N'Koudou ve Boldrin bir ikili mücadele esnasında çarpıştılar. İki oyuncu da yerde kaldı.

17

Skoda'nın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

16

Rizespor'da Skoda kenara geldi. Bir sakatlık geçiriyor.

15

Beşiktaş'ta Ljajic'in ara pası kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

15

Şu ana kadar Beşiktaş'ın %72'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

14

Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

13

Beşiktaş'ta Ljajic orta sahada Diomande'nin arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı.

12

BEŞİKTAŞ'TAN NET FIRSAT! Burak'ın bıraktığı topu ceza sahasında önünde bulan Ljajic'in gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.

11

Rizespor, Beşiktaş'ın ön alan baskısı yüzünden savunmadan uzun paslarla çıkmak zorunda kalıyor.

9

Caner sol kanattan sık sık direkt paslarla N'Koudou'yu topla buluşturmaya çalışıyor.

8

Caner'in direkt pasını N'Koudou kontrol etmeye çalıştı ama araya rakip savunma girdi.

7

Beşiktaş ön alan baskısıyla kaptırdığı topları çabuk geri kazanıyor.

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Kullanılan köşe vuruşu kaleci Karius'ta kaldı.

6

Rizespor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

5

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN! Gökhan Gönül sağ kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği topa Burak'ın vuruşu savunmaya da çarpıp kaleci Gökhan'ın kucağına gitti.

4

Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda.

3

Rizespor'da Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Gökhan taca uzaklaştırdı.

3

Caner'in N'Koudou'nun önüne doğru attığı pas doğrudan auta çıktı.

2

Beşiktaş maçın başında topun hakimi olan taraf.

1

Rizespor ise 4-2-3-1 formasyonunu tercih ediyor.

1

Beşiktaş 4-1-4-1 formasyonuyla sahada. Savunma önünde Elneny, sağ ve sol içteyse Atiba ve Ljajic yer alıyor.

Maçın ilk köşe vuruşunu sağ kanattan Rizespor kullanacak.

Ve karşılaşma Rizespor'un santra vuruşuyla başladı.