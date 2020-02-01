Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 20. haftanın kritik maçlarından biri Çaykur Rizespor ve Beşiktaş arasında oynanacak Kötü günler yaşayan ve bunlardan ötürü Abdullah Avcı'nın görevine son veren Beşiktaş, büyük umutlar ile takımın başına getirdiği efsanesi Sergen Yalçın'ın ilk maçına zorlu Rizespor deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ta mutlak hedef kötü gidişe son vermek...

Peki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı..

Süper Lig'de büyük umutlar ile gelen Sergen Hoca ilk maçına çıkıyor. 20. haftanın kritik maçlarından biri olan, Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Bu karşılaşma ligin üst sıraları yakından ilgilendirendirecek. Mücadele Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, 20. haftanın en kritik maçlarından birinde Rizespor deplasmanına konuk olacak. Avcı döneminde bekleneni bir türlü veremeyen ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın gelişi ile bu kötü gidişe bir dur demek istiyor. En son Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, ağır bir mağlubiyetin ardından Avcı'nın görevine son verip 30 puanda kalırken, Çaykur Rizespor ise geçen hafta ligin flaş ekiplerinden Sivasspor ile sahasında berabere kalıp puanını 24 puana çıkarmıştı.

Mücadele Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17:00’da başlayacak. Maçın hakem Ümit Öztürk yönetecek.

YENİ TRANSFER BOATENG KADROYA ALINMADI

Ara transfer döneminin suskun takımlarından olan Beşiktaş bombayı son gün patlattı. Siyah-beyazlı takım Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Tecrübeli oyuncu henüz kadroya alınmadı.

TEK CEZALI NECİP UYSAL

Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile yaptığı maçta sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Necip, Göztepe maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Oğuz, Abdullah, Aminu, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

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