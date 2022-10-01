Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Bodrumspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Emrah Ünal yapıyor.

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ÇAYKUR RİZESPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR - BODRUMSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - BODRUMSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ