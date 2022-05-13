Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 37.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Çaykur Rizespor – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasındaki Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdağan ve Murat Altan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.