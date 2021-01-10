Çaykur Rizespor-Denizlispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 2 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşyıa geliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Çaykur Rizespor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Çaykur Rizespor, ligde oynadığı son 16 maçta, 20 puan toplayarak 13. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 16 maçta 13 puana ulaşarak puan durumunda 20. sırada yer aldı.
ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor-Denizlispor maçı, 10 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Volkan Bayarslan tarafından yönetilecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Çaykur Rizespor-Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Pazar saat 16.00'da beIN SPORTS 2 kanalından takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Denizlispor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor (2G 2B), bu yenilgiyi iki gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Mayıs 2006'da 1-2).
- Rizespor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birinde mağlup olan Denizlispor (6G 2B), bu yenilgiyi gol atamadığı tek karşılaşmada deplasmanda aldı (Aralık 2007'de 0-2).
- Bu sezon evinde oynadığı ilk iki Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Rizespor (1B 1M), daha sonraki altı karşılaşmanın toplamında aynı sayıda puan bıraktı (4G 1B 1M).
- Deplasmanda çıktığı son 14 Süper Lig maçında da gol yiyen Denizlispor (toplam 28), ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
- Bu sezon Süper Lig'de hiçbir takım öne geçtiği maçlarda Rizespor'dan daha fazla puan kaybetmedi (10 puan; 5G 2B 2M).