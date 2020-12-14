Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, açılış maçı Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, kupada şu ana kadar sırasıyla, Cizrespor ve Kastamonuspor'u elemişti. Çaykur Rizespor ise 4. turda Uşak Spor'u 6-0'la geçerek 5. tura yükseldi Peki, Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 15 Aralık Salı günü saat 15.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı da A Spor'dan Salı günü saat 15.00'de izlenebilecek.

KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE