Yerli aşıda son dakika gelişmesi: Faz - 1 çalışmaları tamamlandıÜnlü oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oldu!Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü şoför alımı | Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü şoför alımı başvuru şartları neler?Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Prof. Dr. Şen açıkladı!Fatmagül'ün Suçu Ne neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne neden kaldırıldı?EBA TV 14-20 Aralık yayın akışı | 14-18 Aralık EBA ders programı | EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ekranıKasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika |İzmir Valisi Köşger, 2 kişinin selde kaybolmasına ilişkin konuştuElif Ada İbo Show'a katıldı! Annesi Ayşegül Yıldız kızı hakkında gelen yorumlara isyan etti!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları oynanıyor. Haftanın kupa fikstüründe Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, açılış maçı Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, kupada şu ana kadar sırasıyla, Cizrespor ve Kastamonuspor'u elemişti. Çaykur Rizespor ise 4. turda Uşak Spor'u 6-0'la geçerek 5. tura yükseldi Peki, Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 15 Aralık Salı günü saat 15.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı da A Spor'dan Salı günü saat 15.00'de izlenebilecek. 

KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT