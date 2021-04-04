Gülben Ergen, "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT olarak satacakHekimoğlu Trabzon 1 - 1 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSilahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKırklarelispor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile 03.04.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR FATİH KARAGÜMRÜK
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük
0 0

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 16:00

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Osman Gökhan Bilir(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Hakan Ceylan(var), Yakup Özhan(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 52. Erik Sabo, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 11. Tunay Torun, 54. Mithat Pala, 26. Onur Bulut, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart İsmail Köybaşı 24.dk, Çift Sarı Kart Mılan Skoda 56.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Köybaşı 46.dk, Fernando Henrıque Boldrın 90.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 81.dk, Mykola Morozıuk 46.dk, Erik Sabo 68.dk

Oyuna Girenler

Darıo Melnjak 46.dk, Doğan Erdoğan 90.dk, Tunay Torun 81.dk, Fernando Andrade Dos Santos 46.dk, Abdullah Durak 68.dk

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 87. Ervın Zukanovıc, 89. Lucas Nahuel Castro

Yedekler

93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 18. Alassane Ndao, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı

Teknik Sorumlu

Davıd Sassarını

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Artur Adam Sobıech 68.dk, Sarı Kart Lucas Rodrıgo Bıglıa 18.dk

Oyundan Çıkanlar

Jakup Jimmy Durmaz 84.dk, Koray Altınay 74.dk, Jeremaın Marcıano Lens 65.dk, Artur Adam Sobıech 84.dk, Yannıs Romarıc Salıbur 65.dk

Oyuna Girenler

Vato Arveladze 84.dk, Vegar Eggen Hedenstad 74.dk, Alassane Ndao 65.dk, Mevlüt Erdinç 84.dk, Andrea Bertolaccı 65.dk

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor30147948294919
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Antalyaspor308157293639-7
12Konyaspor2999113535360
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Yeni Malatyaspor2971111374132-4
15Kayserispor308814233932-16
16Kasımpaşa308715334731-14
17Başakşehir FK307914324830-16
18MKE Ankaragücü298516354929-14
19BB Erzurumspor306915284927-21
20Gençlerbirliği297616265127-25
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe Denizlispor
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT