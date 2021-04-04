Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile 03.04.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?
Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Çaykur Rizespor
|Fatih Karagümrük
|0
|0
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Çaykur Didi - Rize
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 16:00
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Ümit Öztürk(hakem), Osman Gökhan Bilir(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Hakan Ceylan(var), Yakup Özhan(avar)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 52. Erik Sabo, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc
Yedekler
1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 11. Tunay Torun, 54. Mithat Pala, 26. Onur Bulut, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart İsmail Köybaşı 24.dk, Çift Sarı Kart Mılan Skoda 56.dk
Oyundan Çıkanlar
İsmail Köybaşı 46.dk, Fernando Henrıque Boldrın 90.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 81.dk, Mykola Morozıuk 46.dk, Erik Sabo 68.dk
Oyuna Girenler
Darıo Melnjak 46.dk, Doğan Erdoğan 90.dk, Tunay Torun 81.dk, Fernando Andrade Dos Santos 46.dk, Abdullah Durak 68.dk
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 87. Ervın Zukanovıc, 89. Lucas Nahuel Castro
Yedekler
93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 18. Alassane Ndao, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı
Teknik Sorumlu
Davıd Sassarını
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Artur Adam Sobıech 68.dk, Sarı Kart Lucas Rodrıgo Bıglıa 18.dk
Oyundan Çıkanlar
Jakup Jimmy Durmaz 84.dk, Koray Altınay 74.dk, Jeremaın Marcıano Lens 65.dk, Artur Adam Sobıech 84.dk, Yannıs Romarıc Salıbur 65.dk
Oyuna Girenler
Vato Arveladze 84.dk, Vegar Eggen Hedenstad 74.dk, Alassane Ndao 65.dk, Mevlüt Erdinç 84.dk, Andrea Bertolaccı 65.dk
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|49
|19
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|39
|-7
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|36
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|32
|-4
|15
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|16
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|17
|Başakşehir FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|30
|-16
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|29
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|27
|-21
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|27
|-25
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|Denizlispor