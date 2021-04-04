Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile 03.04.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu? Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maç sonucu: Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük 0 0 Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 16:00

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Osman Gökhan Bilir(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Hakan Ceylan(var), Yakup Özhan(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 52. Erik Sabo, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 11. Tunay Torun, 54. Mithat Pala, 26. Onur Bulut, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart İsmail Köybaşı 24.dk, Çift Sarı Kart Mılan Skoda 56.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Köybaşı 46.dk, Fernando Henrıque Boldrın 90.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 81.dk, Mykola Morozıuk 46.dk, Erik Sabo 68.dk

Oyuna Girenler

Darıo Melnjak 46.dk, Doğan Erdoğan 90.dk, Tunay Torun 81.dk, Fernando Andrade Dos Santos 46.dk, Abdullah Durak 68.dk

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 87. Ervın Zukanovıc, 89. Lucas Nahuel Castro

Yedekler

93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 18. Alassane Ndao, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı

Teknik Sorumlu

Davıd Sassarını

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Artur Adam Sobıech 68.dk, Sarı Kart Lucas Rodrıgo Bıglıa 18.dk

Oyundan Çıkanlar

Jakup Jimmy Durmaz 84.dk, Koray Altınay 74.dk, Jeremaın Marcıano Lens 65.dk, Artur Adam Sobıech 84.dk, Yannıs Romarıc Salıbur 65.dk

Oyuna Girenler

Vato Arveladze 84.dk, Vegar Eggen Hedenstad 74.dk, Alassane Ndao 65.dk, Mevlüt Erdinç 84.dk, Andrea Bertolaccı 65.dk

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 49 19 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 39 -7 12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 36 0 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4 15 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 16 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 17 Başakşehir FK 30 7 9 14 32 48 30 -16 18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 29 -14 19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 27 -21 20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 27 -25 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları