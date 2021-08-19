Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Beinsports HD 1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Beinsports HD 1 canlı yayın izle linkini arıyor. İşte yayın ile ilgili bilgiler...

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı izlemek için Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı linkine tıklayabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİNSPORTS HD 1 CANLI İZLEME LİNKİ

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler. İzlemek için Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı Beinsports HD 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Deniz Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.