Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Deniz Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.