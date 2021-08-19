Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Deniz Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.