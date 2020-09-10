Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Türkiye'de futbol hasreti Cuma günü sona eriyor. 2020-2021 sezonuna başlayacak olan Süper Lig, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla açılıyor. Geçtiğimiz sezon kötü bir gidişat sergileyen Çaykur Rizespor, düşme hattından 1 puan önde sezonu tamamlamıştı. Fenerbahçe ise şampiyonluk iddiası ile girdiği sezonda hedeflerine ulaşamayarak sezonu 7. sırada bitirmişti. Yeni sezon için oldukça istekli ve iddialı görünen Fenerbahçe, yapılan 11 transfer ile birlikte 2020-2021'de şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

Transfer döneminde iyi bir kadro kuran ve ses getiren transferlere imza atan Çaykur Rizespor'da evinde oynayacağı ligin ilk maçında kazanmak istiyor. Taraftarların beklediği zorlu maç hakkında tüm bilgilere haberimizden göz atabilirsiniz. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in açılış maçında, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele, 11 Eylül Cuma günü, saat 20.00'da başlayacak. Zorlu maç, Çaykur Didi Stadyumunda hakem Arda Kardeşler'in yönetiminde oynanacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Hakan Yemişken üstlenecek. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

11 Eylül Cuma günü saat 20.00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek için taraftarların Digitürk üyeliğinin bulunması gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Chatziisaias, Emirhan, Fabricio, Yasin, Michalak, Boldrin, Remy, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Murat, Serdar, Zanka, Sadık, Gustavo, Jailson, Deniz Türüç, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Frey