Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç sonucu | Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç özeti

Toplam 21 takımla, 42 hafta sürecek 420 maçın oynanacağı Süper Lig’de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Süper Lig’in 1. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

60. dakikada Milan Skoda'nın attığı golle Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 76. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru eşitlemeyi başardı.

87. dakikada Sosa'nın golü sonrası Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'ndan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

18. dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.

30. dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı.

35. dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.

42. dakikada Samudio'un defansın arkasına pasında hareketlenen Boldrin'den önce tehlikeyi fark ederek kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı ayağı ile taca uzaklaştırdı.

57. dakikada Samudio’nun yakın mesafeden vuruşunu Altay kurtardı, seken topa Abdullah kafayla vurdu, top üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

60. dakikada Melnjak’ın ortasında Skoda’nın düzgün kafa vuruşula top ağlara gitti!

76. dakikada Caner’in kornerden ortasında Gökhan Gönül’ün ön direkten kafa vuruşunda top çizgiyi geçti ve incelemenin ardından skor 1-1’e geldi.

85. dakika Moroziuk’un müdahalesiyle Enner Valencia yerde kaldı ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı çıktı!

87. dakika Sosa’nın penaltı golüyle skor 2-1’e geldi!

Fenerbahçe sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.

GÖKHAN GÖNÜL, 4 YIL ARADAN SONRA İLK MAÇINA KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.

Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.

EROL BULUT, FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.

Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.