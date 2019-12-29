Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında kural hatası mı var? Maç tekrar mı edilecek?

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig eski hakemi Abdullah Yılmaz, Fenerbahçe'nin deplasmanda Rizespor ile oynadığı maçta Deniz Türüç'ün attığı frikik için sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.

Yılmaz, Deniz'in frikik vuruşunda Vedat Muriqi'nin "ihlalde" bulunduğunu ve takımına avantaj sağladığını kaydederken, golün iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, maçın tekrar edileceğini iddia etti.

MAÇTA KURAL HATASI MI VAR?

Yılmaz ayrıca, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in konuyla ilgili sözlerini de paylaştı.

Serbest vuruş için kurulan barajlarda hücum eden takımın oyuncusunun baraja en fazla 1 metre yaklaşabileceğini anlatan Uilenberg, sezon öncesinde yeni kuralları anlatırken, "Serbest vuruşlarda barajlarda sorunlar oluşuyor. Hücum oyuncuları her zaman mevcut barajı genişletip, kalecinin önüne geçmek için uzun bir baraj kurmak istiyor. Üç kişiden fazla olan barajlarda rakip oyuncular 1 metreden fazla yaklaşamayacak. Eğer bu kurala uymazlarsa kendileri aleyhine endirekt vuruşla oyun başlayacak. 1 Haziran'dan beri bu kuralın işe yaradığını görüyoruz. Futbolcular 1 metre uzaklık olduğu sürece barajın yanına gelebilirler." ifadelerini kullanmıştı.