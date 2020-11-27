Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı CANLI İZLE LİNKİ
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 10. maçların oynanacağı haftada geçtiğimiz evinde Kayserisporla 1-1 berabere kalan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Milli takım arasında koronavirüsün en çok vurduğu takımların başında gelen sarı-kırmızılılar, bir çok oyuncusundan mahrum kalmıştı. Kayserispor maçında oynanan oyun, kamuoyu tarafından beğenilse de skorun alınamaması tartışma yaratmıştı. Ligde, 9 maçta 17 puan toplayan Fatih Terim ve öğrencileri, 3. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'da ise geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında son dakikada yenilen dramatik gol, Rize ekibinin maçtan 1 puanla dönmesine neden olmuştu. Çaykur Rizespor ligde, 8 maç sonunda 12 puan toplayarak 9. sıradaki yerini aldı. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı, Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem, Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
10. hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Rizespor (3B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Karadeniz ekibi, lig tarihinde rakibini üst üste iki kere mağlup edemedi.
- Rizespor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçından tek galibiyet çıkarabilen Galatasaray (3B 2M), daha önceki dokuz ziyaretinin sekizinden galip ayrılmıştı (1M).
- Süper Lig'de altı maçtır kaybetmeyen Rizespor (3G 3B), lig tarihinde aynı sezon içinde yedi maçlık yenilmezlik serisi yakalamadı.
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört deplasman maçının üçünü kazanan Galatasaray (1M), iç sahadakinden (5 maçta 8 puan) daha az maça çıkmasına rağmen daha fazla puan topladı (4 maçta 9 puan).
- Süper Lig'in ilk dokuz haftasında atılan üç frikik golünün ikisini Rizespor kaydetti (vs Ankaragücü ve Hatayspor). Diğer golün sahibi Alanyaspor ise beşinci haftada Galatasaray filelerini havalandırmıştı.