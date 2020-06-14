Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig bu cuma günü başlamıştı. Süper Lig'in 27. haftasında bugün gerçekleşecek Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.Maç, beIN SPORTS HD1'de yayınlanacak.

Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

Yaklaşık 10 gün önce antrenmanda sakatlanan ve sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen 24 yaşındaki stoper, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Cristian Luyindama'nın lisansının çıkarılmadığı sarı-kırmızılı takımda, Marcao'nun bir süre daha forma giyemeyecek olması teknik ekibi düşündürüyor.

İki önemli futbolcunun yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in stoper ikilisinde Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık veya genç oyuncu Emin Bayram'ı görevlendirmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu Rize'ye götürülmedi.

Sakatlığı bulunan Marcao'nun yanı sıra Jimmy Durmaz ile Jesse Sekidika da Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

38 .KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 37 lig maçından 25'ini Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşti. Rize'deki ilk maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da rövanşı 2-1 kazanan Galatasaray, turu geçen taraf oldu.