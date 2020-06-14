Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'de bugün 21.00'de başlayacak olan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı.
Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle verilen uzun ardından bugün oynanacak Çaykur Rizespor Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
- Muslera
- Ahmet Çalık
- Donk
- Mariano
- Saracchi
- Ömer Bayram
- Seri
- Lemina
- Feghouli
- Onyekuru
- Falcao
ÇAYKUR RİZESPOR'UN İLK 11'İ
- Tarık
- Moroziuk
- Fernandes
- Talbi
- Melnjak
- Vetrih
- Diomande
- Tunay
- Garmash
- Samudio
- Skoda
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