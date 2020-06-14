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  3. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de bugün 21.00'de başlayacak olan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle verilen uzun ardından bugün oynanacak Çaykur Rizespor Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

ÇAYKUR RİZESPOR'UN İLK 11'İ

  • Tarık
  • Moroziuk
  • Fernandes
  •  Talbi
  •  Melnjak
  • Vetrih
  •  Diomande
  •  Tunay
  • Garmash
  •  Samudio
  •  Skoda
Okan Gül
Video Editörü


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