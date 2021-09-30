Meni ne demek, TDK'ya göre Meni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Boluspor 0-0 Denizlispor | MAÇ SONUCUMKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami önünde patlama! Ölü ve yaralılar var!İkimizin Sırrı 9. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 9. bölüm canlı izleTeşkilat 16. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 16. bölüm canlı izleBerduş ne demek, TDK'ya göre Berduş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de futbol heyecanı 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı izlemek için Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı Beinsports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

Beinsports 2 şifreli bir kanal olduğundan, bu maçı izlemek isteyenlerin üyelik satın alması gerekiyor. Satın alma işleminin ardından kanalı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
307
0
11
0
0
0
6
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT