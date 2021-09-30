Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı Beinsports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Beinsports 2 şifreli bir kanal olduğundan, bu maçı izlemek isteyenlerin üyelik satın alması gerekiyor. Satın alma işleminin ardından kanalı canlı olarak izleyebilirsiniz.