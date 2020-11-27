Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 10. maçların oynanacağı haftada geçtiğimiz evinde Kayserisporla 1-1 berabere kalan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Milli takım arasında koronavirüsün en çok vurduğu takımların başında gelen sarı-kırmızılılar, bir çok oyuncusundan mahrum kalmıştı. Kayserispor maçında oynanan oyun, kamuoyu tarafından beğenilse de skorun alınamaması tartışma yaratmıştı. Ligde, 9 maçta 17 puan toplayan Fatih Terim ve öğrencileri, 3. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'da ise geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında son dakikada yenilen dramatik gol, Rize ekibinin maçtan 1 puanla dönmesine neden olmuştu. Çaykur Rizespor ligde, 8 maç sonunda 12 puan toplayarak 9. sıradaki yerini aldı. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı, Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem, Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
10. hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Rizespor (3B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Karadeniz ekibi, lig tarihinde rakibini üst üste iki kere mağlup edemedi.
- Rizespor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçından tek galibiyet çıkarabilen Galatasaray (3B 2M), daha önceki dokuz ziyaretinin sekizinden galip ayrılmıştı (1M).
- Süper Lig'de altı maçtır kaybetmeyen Rizespor (3G 3B), lig tarihinde aynı sezon içinde yedi maçlık yenilmezlik serisi yakalamadı.
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört deplasman maçının üçünü kazanan Galatasaray (1M), iç sahadakinden (5 maçta 8 puan) daha az maça çıkmasına rağmen daha fazla puan topladı (4 maçta 9 puan).
- Süper Lig'in ilk dokuz haftasında atılan üç frikik golünün ikisini Rizespor kaydetti (vs Ankaragücü ve Hatayspor). Diğer golün sahibi Alanyaspor ise beşinci haftada Galatasaray filelerini havalandırmıştı.