Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 10. maçların oynanacağı haftada geçtiğimiz evinde Kayserisporla 1-1 berabere kalan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Milli takım arasında koronavirüsün en çok vurduğu takımların başında gelen sarı-kırmızılılar, bir çok oyuncusundan mahrum kalmıştı. Kayserispor maçında oynanan oyun, kamuoyu tarafından beğenilse de skorun alınamaması tartışma yaratmıştı. Ligde, 9 maçta 17 puan toplayan Fatih Terim ve öğrencileri, 3. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'da ise geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında son dakikada yenilen dramatik gol, Rize ekibinin maçtan 1 puanla dönmesine neden olmuştu. Çaykur Rizespor ligde, 8 maç sonunda 12 puan toplayarak 9. sıradaki yerini aldı. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı, Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem, Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

10. hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ