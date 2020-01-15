Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizepor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Maçıhakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı Murat Erdoğan.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan Çağlayan

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Şener, Marcao, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Lemina, Falcao

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, bu akşam saat 20.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka, ATV ekranlarınan canlı olarak yayınlanacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na dördüncü turda katıldı. Karadeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor'u kupa dışında bıraktı. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.