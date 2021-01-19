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Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta oynanacak maçların merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çaykur Rizespor, ligde 18 maça çıktı ve 21 puan toplayarak 16. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 18 maçta, 34 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı, 20 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Halis Özkahya yönetecek. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Çarşamba günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den bu maçı izleyebilirsiniz.

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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