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Çaykur Rizespor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep ile 20.01.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Çaykur Rizespor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?

Çaykur Rizespor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Gaziantep maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR GAZİANTEP
Çaykur Rizespor Gaziantep
3 0

Çaykur Rizespor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.01.2021 16:00

Çaykur Rizespor Gaziantep Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Yakup Özhan(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan

Yedekler

1. Tarık Çetin, 95. Boğaçhan Kazmaz, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 9. Kemal Rüzgar, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 27. Murat Sağlam, 35. Alberk Koç, 52. Erik Sabo, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 20. Zvonımır Kozulj

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 94. Nouha Dıcko, 26. Mirza Cihan, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş18122441213820
2Fenerbahçe18122438223816
3Galatasaray19113540173623
4Gaziantep FK1997333233410
5Hatayspor199462824314
6Alanyaspor1893629163013
7Trabzonspor198652322301
8Fatih Karagümrük187653024276
9Yeni Malatyaspor197662725272
10Göztepe196762822256
11Antalyaspor19676202625-6
12Çaykur Rizespor19667263424-8
13Sivasspor18585202223-2
14Başakşehir FK19658253123-6
15Konyaspor196492727220
16Kasımpaşa18648212922-8
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği195410193819-19
19BB Erzurumspor194411183416-16
20MKE Ankaragücü184311213015-9
21Denizlispor193511183614-18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları

19.01.2021Kayserispor2-0Başakşehir FK
19.01.2021Trabzonspor3-1Konyaspor
19.01.2021Göztepe4-0Gençlerbirliği
20.01.2021Galatasaray6-1Denizlispor
20.01.2021Çaykur Rizespor3-0Gaziantep FK
20.01.2021Hatayspor1-2Yeni Malatyaspor
21.01.2021BB Erzurumspor Alanyaspor
21.01.2021MKE Ankaragücü Kasımpaşa
21.01.2021Sivasspor Fenerbahçe
21.01.2021Fatih Karagümrük Beşiktaş
Onur Çelik
Spor Editörü
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