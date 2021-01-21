Çaykur Rizespor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep ile 20.01.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Çaykur Rizespor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu? Çaykur Rizespor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Çaykur Rizespor, Gaziantep maç sonucu: Çaykur Rizespor Gaziantep 3 0 Çaykur Rizespor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Çaykur Rizespor, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.01.2021 16:00

Çaykur Rizespor Gaziantep Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Yakup Özhan(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan

Yedekler

1. Tarık Çetin, 95. Boğaçhan Kazmaz, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 9. Kemal Rüzgar, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 27. Murat Sağlam, 35. Alberk Koç, 52. Erik Sabo, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 20. Zvonımır Kozulj

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 94. Nouha Dıcko, 26. Mirza Cihan, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 38 16 3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 36 23 4 Gaziantep FK 19 9 7 3 33 23 34 10 5 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 31 4 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 30 1 8 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 27 2 10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 25 6 11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 12 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 24 -8 13 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 14 Başakşehir FK 19 6 5 8 25 31 23 -6 15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 22 0 16 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 22 -8 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 19 -19 19 BB Erzurumspor 19 4 4 11 18 34 16 -16 20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 15 -9 21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 14 -18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları