Çaykur Rizespor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 20. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep ile 20.01.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Çaykur Rizespor, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?
Çaykur Rizespor - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Çaykur Rizespor, Gaziantep maç sonucu:
|Çaykur Rizespor
|Gaziantep
|3
|0
Çaykur Rizespor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın
Çaykur Rizespor, Gaziantep maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Çaykur Didi
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.01.2021 16:00
Çaykur Rizespor Gaziantep Maçının Hakemleri
Halis Özkahya(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Yakup Özhan(avar)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor İlk 11
30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan
Yedekler
1. Tarık Çetin, 95. Boğaçhan Kazmaz, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 9. Kemal Rüzgar, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 27. Murat Sağlam, 35. Alberk Koç, 52. Erik Sabo, 54. Mithat Pala
Teknik Sorumlu
{homeCoach}
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 20. Zvonımır Kozulj
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 94. Nouha Dıcko, 26. Mirza Cihan, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 20. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|30
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|12
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|24
|-8
|13
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|14
|Başakşehir FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|23
|-6
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|22
|0
|16
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|19
|-19
|19
|BB Erzurumspor
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|16
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları
|19.01.2021
|Kayserispor
|2-0
|Başakşehir FK
|19.01.2021
|Trabzonspor
|3-1
|Konyaspor
|19.01.2021
|Göztepe
|4-0
|Gençlerbirliği
|20.01.2021
|Galatasaray
|6-1
|Denizlispor
|20.01.2021
|Çaykur Rizespor
|3-0
|Gaziantep FK
|20.01.2021
|Hatayspor
|1-2
|Yeni Malatyaspor
|21.01.2021
|BB Erzurumspor
|Alanyaspor
|21.01.2021
|MKE Ankaragücü
|Kasımpaşa
|21.01.2021
|Sivasspor
|Fenerbahçe
|21.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Beşiktaş