Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS HD 1 LİNKİ

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Çaykur Rizespor, bu sezon, 14 maçta 19 puan topladı ve 12. sıradaki yerini aldı. Gençlerbirliği ise 14 maçta 15 puan topladı ve 18. sırada bulundu. Peki, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı, saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Karşılaşmayı bugün saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ