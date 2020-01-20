İki takım Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 18. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arayacak. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 18. haftanın kapanış maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, Sio

Gençlerbirliği: Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, Skoda