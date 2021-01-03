Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği karşılaşıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar....
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Çaykur Rizespor, bu sezon, 14 maçta 19 puan topladı ve 12. sıradaki yerini aldı. Gençlerbirliği ise 14 maçta 15 puan topladı ve 18. sırada bulundu. Peki, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı, saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Karşılaşmayı bugün saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Rizespor, rakibini lig tarihinde iç sahada üst üste üç kere mağlup edemedi.
- Gençlerbirliği, Rizespor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini (2G) ve son iki karşılaşmayı kaybetti ancak rakibine lig tarihinde üst üste üç kez yenilmedi.
- Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Rizespor (1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada Galatasaray'dan aldı (0-4).
- Bu sezon deplasmanda oynadığı yedi Süper Lig maçının beşini kaybeden Gençlerbirliği (2G), iki galibiyetini gol yemediği iki karşılaşmada aldı.
- 2020/21 Süper Lig sezonunda rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım Rizespor (toplam 200, maç başına 14).