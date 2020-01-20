Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Milan Skoda'nın ikinci yarıda 7. ve 85 dakikada attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan kazandı. Çaykur Rizespor aldığı sonuçla puanını 23'e yükseltirken, Gençlerbirliği 18 puanda kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

20. dakikada kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak Kristoffer Nordfeldt sağına giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.

64. dakikada Fernando Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Montassar Talbi, altıpas önünde kaleye sırtı dönük pozisyonda vuruşunu yaptı ama top kaleci Kristoffer Nordfeldt'ta kaldı.

71. dakikada Boldrin'in sağ kanattan ortasında Milan Skoda, altıpas önünden çektiği ilk şutta Kristoffer Nordfeldt topu güçlükle çeldi, seken topu tekrar önünde bulan Milan Skoda boş kaleye şutunu gerçekleştirdi ve topu filelerle buluşturdu. 1-0

84. dakikada Aminu Umar'ın sol çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Milan Skoda, altıpasın solundan vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0