Çaykur Rizespor - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bu hafta liglere verilen milli arada oyuncularını zinde tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçında karşılaşıyor. Bu milli arada hazırlık maçında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor ve Giresunspor önümüzdeki hafta maçlarına hazırlanıyor. Bu sezon ligde henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta Ankaragücü ile karşılaşacak. Giresunspor ise TFF 1. Lig 'de son iki maçını kazanarak ivmesini arttırdı. Peki, Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor ve Giresunspor bugün saat 14.00'de Çaykur Rize Didi Stadyumunda oynayacak.

HANGİ KANALDA?

İki takım arasında oynanacak olan hazırlık maçını yayınlayacak bir kanal bulunmuyor. Karşılaşmadan bilgi almak isteyen taraftarlar kulüplerin sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Çaykur Rizespor ilk 11'i ve yedekleri: